أحمد المهدي: الطبيعة المصرية تصدت للتيارات المتطرفة

كشف الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، عن مدى تصدي الطبيعة المصرية للتيارات المتطرفة.

وقال خلال لقائه ببرنامج" مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الطبيعة المصرية تصدت للتيارات المتطرفة والاتهامات التي نالت من التصوف ووصفه بالشرك.

وأضاف أن اتهام الصوفية بالشرك والكفر هدفه تشكيك المصريين في رموزهم، موضحًا أن دائرة المعارف قالت عن سيدي أحمد البدوي إنه من أكبر أولياء مصر وامتاز بفلسفة صوفية تأسست على الكتاب والسنة، بعد أن كانت هناك محاولات في تكريه الناس عنه وصدهم.

وأكمل أن سيدي أحمد البدوي كان من أكثر الشخصيات التي توجهت إليها سهام الناقدين، واتهموه بالتشيع وترك الصلاة، والجنون وكل ما أثير عنه أكاذيب مقصودة للنيل منه، وتكريه الناس منه، فكل هذه أكاذيب.