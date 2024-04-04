الخميس 04 أبريل 2024
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أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": مصر متفردة فى التلاوة وليس لها مثيل فى العالم كله

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصى أستاذ التفسير

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الشيخ البوطي هو فقيه ورجل صوفي كبير وعالم كان يتغنى بالقلب يعشق كل جميل وبكى بكاء شديد.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "يقولون القرآن نزل في الجزيرة العربية في مكة وقرئ في مصر ويقولون كتب في إسطنبول من حيث الخطوط".

وتابع: "أنا لا أجد دولة أخرجت قراء يقرأون القرآن مثل مصر وهذا شيء عجيب تشعر أنها وراثة جينات، أنا من أيام شاهدت ولدًا في التليفزيون شيخ صغير كان قاعد يقلد كل المقرئين كل مقرئ كأنه أنت قاعد بتسمع الشيخ رفعت، ثم أنت قاعد تسمع صوت مصطفى إسماعيل ثم أنت قاعد تسمع عبدالباسط وغيرهم".

وأشار إلى أن مصر في التلاوة متفردة وليس لها مثيل في الدنيا كلها، متابعًا: "القراء المصريون قرأوا القرآن بطريقة فيها تفسير وفيها إيصال، تحديدًا عند الشيخ مصطفى إسماعيل".

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