الخميس 04 أبريل 2024
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منوعات

مشروبات رمضان.. طريقة عمل مشروب مغذي يساعد فى خفض الدهون الضارة

جريدة الدستور

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المختلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، والتي تساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة وصفة عصير الكركديه بالنعناع. شكل مختلف تماما.

عصير الكركدية بالنعناع

المكونات:

– 8 ملاعق أوراق الكركديه المجفف

– 4 أكواب ماء دافئ

- مياه فواره

– نصف كوب عسل نحل

– ربع كوب أوراق نعناع طازج

– مكعبات ثلج

– حبات فراولة للتزيين ( حسب الرغبة)

الطريقة:

ضعي النعناع المجفف فى الماء الدافيء لمدة ساعتين ثم ضيفي العسل النحل الى المشروب وكذلك حبات الفراولة.

ومن فوائد الكركدية، انه يساعد على تخفيض الكولسترول في الدم ويحافظ على صحة القلب كما يعمل مشروب الكركديه على تحسين عملية الهض ويحمي من الإصابة بالإمساك، ويعتبر مشروب نبات الكركديه مدر للبول ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

كما يساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل، ويهدئ الأعصاب ويخفف التوتر.

ومن مشروبات رمضان مشروب بذور الشيا بالفواكة، فتساعد بذور الشيا مهمة جدا، على توفير ٥ جرام من البروتين،  و11 جرام من الألياف و7 جرام من الدهون غير المشبعة و18% من الكمية اللى بنحتاجها بشكل يومي من الكالسيوم.

مشروب الفواكه ببذور الشيا


المكونات

1/4 كوب من التين

1/2 كوب أناناس مجمد

1/2 موز مجمد وفروالة مجمدة

كوب واحد من حليب منزوع الدسم

1 ملعقة صغيرة من بذور الشيا

1 ملعقة صغيرة جوز الهند المبشور

1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

فى الخلاط هنحط كل المكونات السابقة ونخلطهم كويس جدا.

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