هؤلاء قالوا عن محمد رفعت.. أقوال الفنانين والمشاهير عن "قيثارة السماء"

يعتبر القارئ الشيخ محمد رفعت، هو صوت دولة التلاوة المصرية الأصيل، والذي يعرفه المستمعون وسط آلاف القراء، ويميزون صوته وآداءه ويعتبرونه مثلا وقدوة في تلاوة وتجويد القرآن.

الشيخ محمد رفعت هو القارئ الذي افتتح الإذاعة بصوته، ويفتتح به المصريون صباحهم يوميا في قرآن السابعة صباحا على إذاعة القرآن الكريم.

وقد كان الشيخ محمد رفعت رحمه الله، محبوبا من جميع نجوم المجتمع والسياسيين والمسؤلين والمشاهير، وكان للعديد منهم أقوال خالدة عن الشيخ محمد رفعت.

ماذا قال المشاهير والمسؤلين عن الشيخ محمد رفعت ؟

الفنان الراحل محمد عبد الوهاب..

وقالت، هناء حسين محمد رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن الراحل محمد عبد الوهاب كان صديقا مقربا من الشيخ محمد رفعت، وكان دائما ما يقول عنه “أنا صديق محمد رفعت حتى يقرأ القرآن أتحول خادما تحت قدميه”.

الشيخ محمد متولي الشعراوي:

حين سُئل الشيخ الشعرواي عن الشيخ محمد رفعت، قال: “إن أردنا أحكام التلاوة فالحصريّ، وإن أردنا حلاوة الصوت فعبد الباسط عبد الصمد، وإن أردنا النفَس الطويل مع العذوبة فمصطفى إسماعيل، وإن أردنا هؤلاء جميعًا فهو محمد رفعت”.

الفنان نجيب الريحانى:

“إن الشيخ محمد رفعت صوته هو صوت الخلود”، جملة جاءت على لسان الفنان نجيب الريحاني، والذي كان واحدا من عشاق الشيخ محمد رفعت، رغم كونه مسيحي الديانة، إلا أنه كان يستمع للقرآن بصوت الشيخ محمد رفعت ويبكي، وروت حفيدة الشيخ أن الريحانى حين يكون مرتبط بموعد “المسرح” بينما يقرأ جدها في الإذاعة، كان لا يفتح الستار إلا حين ينتهي الشيخ محمد رفعت من القراءة.

الشيخ أبو العينين شعيشع:

“نزل من السماء ليقرأ القرآن في الأرض”، كان يقول عن الشيخ محمد رفعت في خشوعه وخوفه من الله “إنه صاحب الصوت الباكى وكان كلما يتلو القرآن سالت دموعه على خديه”.

الشيخ محمد الصيفي:

“رفعت لم يكن كبقية الأصوات تجرى عليه أحكام الناس.. لقد كان هِبة من السماء”، هو قول الشيخ محمد الصيفي في القارئ محمد رفعت.

