الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كثافات متقطعة على "الدائري".. سيولة مرورية بالطرق والمحاور في القاهرة والجيزة اليوم

آرشيفية
آرشيفية

سادت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس 4 أبريل، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، باستثناء بعض الكثافات المتقطعة على الطريق الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

 سيولة مرورية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة

 انتظمت الحالة المرورية أعلى الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، ومع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

تباطؤ في حركة السيارات بشارع الهرم بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

و قد خصصت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة. 

 

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