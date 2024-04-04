عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للجماعات الإرهابية تقعان في مناطق جبلية نائية في سوريا.

وأوضح بوبوف، وفقًا لوكالة تاس الروسية: "دمرت الضربات الجوية الروسية قاعدتين للإرهابيين الذين غادروا منطقة التنف ولجأوا إلى مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص، وفي سلسلة جبال البشري في ريف حمص في محافظة دير الزور".