الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لجين عمران تكشف سبب عرضها لبعض ملابسها وإكسسواراتها للبيع

لجين عمران
لجين عمران

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، سبب عرضها لبعض ملابسها وإكسسواراتها للبيع على السوشيال ميديا وهل هذا من أجل التريند.

وقالت "عمران" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "مش معقول هتبرع بشنطة ديور، الموقع اللي عرض الملابس والإكسسوارات يتبرع بنسبة من قيمة المبيعات لمؤسسة إنسانية معينة وهذه سياسة الموقع نفسه".

وأضافت: "بالنسبة لي أنا لو هتبرع للفقير مش هتبرع بملابس وشنط براندات مش هيستفاد منها حاجة، أنا أتبرع للجمعيات والمنظمات وعندي تعامل ثابت معها كل شهر وبيوزعوا التبرعات بالشكل الصحيح المناسب لاحتياجات الناس".

وتابعت: "أصبح عندي غرفتين ملابس وكان البيت زحمة جدًا قولت أطرحها بنصف السعر وخلي غيري يستمتع بها ليه لأ؟ وفي أشياء أعطيها لأقاربي".

لجين عمران الإعلامية لجين عمران MBC حبر سري برنامج حبر سري

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