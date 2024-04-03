الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يجتمع بلاعبى الزمالك قبل المران استعدادًا لفيوتشر

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وتحدث جوميز مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة؛ استعدادًا لمباراة العودة أمام مودرن فيوتشر، وشدد المدير الفني على أن الفريق قطع شوطًا مهما نحو التأهل لنصف النهائي، ولا زال يتبقى شوط آخر مهم من أجل تحقيق الهدف.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني العديد من الأفكار الخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع ضمن الاستعداد للمباراة المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

 جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة أحمد عبدالرحيم "إيشو" لاعب الأبيض، في إطار الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بسبب الإجهاد العضلي الذي كان يعاني منه.

وشارك "إيشو" في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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