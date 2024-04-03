الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز

اقتصاد

نقيب الفلاحين: ندعو لمنح المزارعين جوائز الدولة

حسين عبدالرحمن أبوصدام
حسين عبدالرحمن أبوصدام

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بالتمثيل العادل للفلاح فى جلسات الحوار الوطنى والمؤتمرات العامة والبعثات الزراعية وكذلك فى مجلسى النواب والشيوخ والمحليات، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تعهد أمام مجلس النواب أثناء أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بالتركيز فى الفترة المقبلة على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات لاستكمال بناء الوطن وتنمية موارده وقدراته.

وأوضح «أبوصدام» أن اهتمام الرئيس بالزراعة والتصنيع الزراعى يسهم فى توفير العملة الصعبة ويساعد فى تحسين معيشة الفلاحين وتنمية القطاع الزراعى، بما يوفر المنتجات الغذائية الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة ويمنع استنزاف النقد الأجنبى فى عمليات الاستيراد.

وأضاف أن للفلاحين والمزارعين عدة طلبات من الرئيس السيسى فى فترة رئاسته الجديدة أبرزها منح المميزين منهم جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية أسوة بباقى فئات المجتمع وتنظيم عيد للفلاح كل عام برعاية وتشريف الرئيس، كما يطالبون بزيادة الاعتماد على الوسائل الحديثة والتوعية والإرشاد باستمرار لإطلاعهم على أحدث الأساليب الزراعية.

وتابع أن من بين المطالب أيضًا العمل على تطوير وتعديل المناهج الزراعية بالمدارس والكليات الزراعية بما يواكب العصر الحديث، مطالبًا بتوفير الآلات والمعدات الزراعية المتطورة بأسعار مناسبة. 

وأشار إلى أهمية زيادة الرقعة الزراعية فى مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى ومشاريع شرق العوينات والريف المصرى وتنمية شمال ووسط سيناء، مشيدًا بمشروع تطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمة وإنشاء المجمعات الزراعية وتبطين الترع وميكنة الجمعيات الزراعية، مطالبًا بتعميم الزراعات التعاقدية على جميع المحاصيل وإنشاء صندوق التكافل الزراعى.

وأكد «أبوصدام» ضرورة دعم مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية كتوفير تقاوى الحبوب المعتمدة ودعم المشروع القومى لإنتاج تقاوى الخضر مع الاتجاه لدعم وإقامة كل المشاريع الصناعية المرتبطة بالإنتاج الزراعى مثل مصانع الغزل والنسيج وعصارات الزيوت ومصانع إنتاج الصلصة.

كما طالب بإنشاء مصانع لتصنيع المركزات والمربات والمجففات من المنتجات الزراعية والسعى الدائم لجذب المستثمرين الزراعيين فى هذه المجالات وزيادة العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص العمل للمزارعين مع زيادة الدخل الاقتصادى لهم.

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