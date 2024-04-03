تشكيل السيتي.. هالاند ودي بروين على دكة البدلاء أمام أستون فيلا

جلس إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين نجمي مانشستر سيتي، على مقاعد بدلاء فريقهم خلال لقاء اليوم ضد أستون فيلا في إطار الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي العديد من التغييرات على تشكيل الفريق، عن لقاء أرسنال في الجولة الماضية.

ويقود الهجوم جوليان ألفاريز ويجاوره جيرمي دوكو وجاك جريليش، بينما واصل الحارس أورتيجا في مركز حراسة المرمى.

تشكيل السيتي.. هالاند ودي بروين احتياطيان ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: لويس، أكانجي، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، سيلفا، فودين

خط الهجوم: جريليش، ألفاريز، دوكو

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، في محاولة لخطف صدارة الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي مع أرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، وتكرار سيناريو الانتصار على مانشستر سيتي حصد الثلاث نقاط مجددًا، وذلك أملًا في الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدف نظيف.

ويدخل فريق أستون فيلا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "فيلا بارك"، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.