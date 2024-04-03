قرار مهم من محكمة استئناف القاهرة بشأن تنظيم العمل بالمحكمة

أصدر المستشار مجدى أبوبكر الديب رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، قرارا بشأن تنظيم العمل بالمحكمة.

وجاء فى القرار الذى حمل الرقم 19 لسنة 2024 أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولصالح العمل.

أولًا: وقف جميع الإجازات الاعتيادية والعارضة والراحات الأسبوعية يومي الأحد والاثنين القادمين.

ثانيًا: يعمل بهذا الأمر الإداري اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى السيد الأمين العام تنفيذه.