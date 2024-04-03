الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز

الصحة

لماذا يجب الحرص على تناول الأرز الأسود وعلاقته بأمراض القلب والسرطان؟

الارز الاسود
الارز الاسود

الأرز الأسود فهو يشبه إلى حد ما الأرز البني، وهو نوع آخر من الأرز الكامل الحبوب، ويختار الكثير من الناس تناول الأرز الأسود بسبب محتواه الغذائي القوي؛ فهو مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة، ويرجع اللون الأرجواني الداكن لهذا الأرز في الواقع إلى محتواه من الأنثوسيانين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة.

فكما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الفوائد التي تحتوي عليه الأرز الأسود، ومنها الآتي:


غني بمضادات الأكسدة المعززة للصحة

تظهر الأبحاث أن الأرز الأسود هو مصدر جيد للعديد من المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، والجليكوسيدات، والفلافونول، والكاروتينات.

تعتبر مضادات الأكسدة مهمة؛ لأنها تساعد في الدفاع ضد الإجهاد التأكسدي. الإجهاد التأكسدي هو رد فعل جسدي يمكن أن يدمر خلايانا، ويسهم في الإصابة بأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب، يعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة طريقة جيدة للمساعدة في منع وتقليل الإجهاد التأكسدي. 

يعد الأرز الأسود أحد أكثر خيارات الأرز كثافة بمضادات الأكسدة. وجدت إحدى الدراسات أنه بالمقارنة مع الأرز الأحمر والبني، فإن الأرز الأسود يحتوي على أعلى محتوى من المغذيات النباتية ويظهر الوعد الأكبر في مكافحة خلايا سرطان الثدي.

وجدت دراسة أخرى أن استهلاك كميات أكبر من مركبات الفلافونول الغذائية، الموجودة في الأرز الأسود، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.


 يدعم صحة القلب

تناول الأرز الأسود قد يدعم صحة القلب بسبب تأثيره على الكوليسترول الموجود في الحبوب الكاملة وخصائصه المضادة للأكسدة.


تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز الأسود على نسبة ألياف أعلى من الحبوب المكررة، وتساعد الألياف في التحكم في مستويات الكوليسترول لديك. وبما أن ارتفاع نسبة الكولسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن الحبوب الكاملة تشكل جزءا هاما من نظام غذائي صحي للقلب.

وقد وجدت دراسات كبيرة أن تناول المزيد من الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.

مضادات الأكسدة الموجودة في الأرز الأسود قد تدعم أيضًا صحة القلب، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول الأنثوسيانين بانتظام- مضادات الأكسدة التي تعطي الأرز الأسود لونه- كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويتمتعون بضغط دم طبيعي.

أظهرت الأبحاث أن الحصول على الأنثوسيانين من الطعام يبدو أكثر فائدة من تناول المكملات المضادة للأكسدة، وهذا قد يعني أن العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في الأطعمة مثل الأرز الأسود تعمل مع مضادات الأكسدة لإنتاج فوائد صحية.

الحرص على تناول الارز الاسود وعلاقته بأمراض القلب والسرطان الارز الاسود القلب والسرطان

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