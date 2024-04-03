الأربعاء 03 أبريل 2024
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حوادث

"قضايا الدولة" تُكرم حفظة القرآن الكريم بنادى الزمالك (صور)

جانب من التكريم
جانب من التكريم

احتفل نادي قضايا الدولة برعاية المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وبرئاسة المستشار أحمد خليفة، رئيس النادي، اليوم الأربعاء، بحفظة القرآن الكريم بمقر النادي الزمالك.

حضر الحفل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والإعلامي رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح الدين، وكيل مديرية وزارة الأوقاف بالقاهرة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار خالد زين الدين رئيس النادي الاجتماعي، ولفيف من مستشاري قضايا الدولة.

وقدم الحفل الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، وحضر لفيف من كبار القانونيين والإعلام في مقدمتهم الدكتور مصطفي أبوعمر عميد كلية الحقوق بطنطا، والدكتور محمود محجوب مستشار الإعلامي للإذاعة وقد مثل النادي الرياضي في الحفل المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة النادي ومعه جميع أعضاء المجلس المستشار أحمد ضياء الدين، والمستشار محمد حرويس، والمستشار محمد عبداللطيف، والمستشار الدكتور محمد فتحي، والمستشار الدكتور محمود الشيخ، والمستشار مصطفى الانصاري، والمستشار أحمد الجارحي.

وأحيا الحفل فرقة إنشاد أحباب النبي وقام الوزير رئيس قضايا الدولة بتسليم حفظة القرآن الكريم الدروع الشهادات، والتي وصل عددهم إلى 75 مشاركا من حاملي الكتاب المجيد، وعلى رأسهم المستشارة زينب عبدالحفيظ صاحبة المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا.

وألقى الشيخ مفتي الديار المصرية، والإعلامي رئيس إذاعة القران الكريم، كلمة من خلالها بينا فضل حفظ القرآن، وكيف نجعله منهاجا وحياه، وقد رحب الوزير رئيس الهيئة بجميع الضيوف، واثني علي أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي، وطلب منهم المزيد من النجاح والجهد، وفي نهاية الحفل استمتع الحضور بالأناشيد الدينية والتواشيح في جو رمضاني جميل.

نادي قضايا الدولة مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة حفظة القرآن الكريم النادي بالزمالك

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