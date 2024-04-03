أبو عاصى لـ"أبواب القرآن": لا يوجد نص صحيح صريح فى تحريم الغناء

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الإسلام يقول للإنسان إن هناك متعًا في الحياة ليس ممنوعًا منها، مثل الغناء، حيث إنه لا يوجد نص صحيح صريح في تحريم الغناء، وكل ما هو صريح في تحريم الغناء غير صحيح، وكل ما هو غير صحيح في تحريم الغناء لا يحمل أي دلالة، فإذا كان النص صحيحًا تجد الدلالة غير صريحة، وإذا كانت الدلالة صريحة تجد النص غير صحيح.

تحريم الغناء

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أمر الغناء يعود كما يقول العلماء إلى المضمون، أي أنه إذا كان نص الغناء فيه نوع من الرقي ويخاطب المشاعر بشكل سام رفيع دون بذاءة فهنا لا يصح تحريم الغناء، وهذا عكس بذاءة المضمون التي تحوله إلى التحريم، أي أن الأمر يتوقف على المضمون.

الحب حرام أم حلال؟

وتابع:" بعض الناس تقوم بطرح سؤال خاطئ على المشايخ، وهذا السؤال متمثل في "الحب حلال ولا حرام؟"، وذلك لأن الحلال والحرام يتعلق بالأمور الاختيارية، أي الذي يختارها الإنسان بكامل إرادته، ولهذا شرب الخمر باختيار الإنسان وهنا نقول بشكل صريح أن شرب الخمر حرام، ولكن الحب أمر اضطراري، أي أنه ليس باختيار الإنسان".