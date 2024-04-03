الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": الروح سجينة الجسد وتنتظر اليوم الذى تخرج منه إلى خالقها رغم المعاصى

أبوعاصي
أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الإسلام جاء وسطًا، أي أنه يعطي الجسد ما يستحق حقه من مأكل ومشرب ونظافة ويعطي الروح أيضًا ما تستحقه أو يعطي الروح غذاءها أيضًا من الذكر والحب والفرح والسرور، وذلك لأن الروح حبيسة في الجسد، ولهذا قال ابن سينا "الروح هبطت إليك من المحل الأرفع وسكنت في الجسد"، وهذا دليل على أن الروح سجينة الجسد وتنتظر اليوم الذي تخرج منه لأنها تحب الانطلاق والحرية، لذا الروح دائمًا في حنان وتحنان وشوق لتعود إلى الله رغم المعاصي.

غذاء الروح والجسد 

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له "متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال له ما أعددت لها كثير، أنا لست صوامًا ولا قوامًا ولكني أحب الله ورسوله قال له أنت مع من أحببت"، لذا يمكن القول إن الروح في اشتياق أن تخرج من هذا الجسم، معبرًا: "عندما يذهب الإنسان إلى مكان للتنزه والترفيه عن النفس يجد روحه تغمرها السعادة والسرور".

المواظبة على الذكر 

 وتابع، أن بعض المتشددين يقولون إن غذاء الروح في الذكر، ولكن هنا نقول إنه لا يستطيع أي إنسان أن يذكر طوال أيام حياته بشكل متواصل ومستمر، والدليل على عدم المقدرة على المواظبة على الذكر دون وجود فواصل زمنية هو أن الصحابة اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم "ساعة وساعة"، فلا يمكن أن تعيش على الذكر فقط والعبادة فقط إلا إذا بلغت درجة الربانيين الكبار.

أبو عاصي محمد سالم أبو عاصي أبواب القرآن محمد الباز غذاء الروح

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

قرار مهم من محكمة استئناف القاهرة بشأن تنظيم العمل بالمحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى