الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مباحثات بين الخرطوم وجوبا بشأن تطورات الأوضاع في السودان

مالك عقار وتوت قلواك
مالك عقار وتوت قلواك

وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي مالك عقار اير، اليوم، إلى جوبا عاصمة  جمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. 

ووفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته على موقع فيسبوك، سيجري مالك عقار اير، خلال الزيارة، لقاء مع رئيس  جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان، ومسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

وكان في استقبال مالك عقار اير بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك وطاقم السفارة السودانية.

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 مجلس السيادة يطلع على الأوضاع بمنطقة أبيي وكردفان  

وإطلع نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير على الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمية بمنطقة أبيي.

وشدد مالك عقار اير  خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان أمس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي على ضرورة  العمل الجاد لحل كافة القضايا وتذليل العقبات وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين.

من جانبه أوضح العميد الركن دكتور عمر عبدالله الفكي عضو اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي أن الوفد أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على كافة الأوضاع بمنطقة أبيي وإستئناف عمل اللجنة الإشرافية بعد توقفه خلال الفترة الماضية.

كما التقى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بمكتبه وفد من الإدارات الأهلية بولاية جنوب كردفان  حيث تطرق اللقاء للأوضاع الراهنة والقضايا الإنسانية. 

وقال معاوية صالح بابكر الناطق الرسمي باسم الوفد في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي في إطار دعم وإسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع مؤكدا إنخراط كل أبناء جنوب كردفان في برامج الاستنفار والمقاومة الشعبية من أجل المساهمة في دحر التمرد والقضاء عليه وأشار  الي أهمية الاسراع في تسليحهم لا سيما وان اعداد كبيره من المستنفرين قد اكملوا الجرعة التدريبية تحت إشراف قيادة الفرقة العاشرة. 

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا القضايا الإنسانية خاصة وأن جنوب كردفان تستضيف عددآ كبيرآ من النازحين استقروا في محليات العباسية تقلي ورشاد وأبوكرشولا وهم يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية تتطلب الوقوف معهم وتخفيف معاناتهم.

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