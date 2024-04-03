الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس ألماني 3 سنوات بتهمة تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفي عبدالعال، متهم ألماني الجنسية غيابيًا لمدة 3 سنوات في محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بعد أن تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي من ضبطه في محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار هامبورج بألمانيا، تم الاشتباه في راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود عبوات دوائيه، وبتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 18 شرائط من عقار الترامادول المخدر المدرج بجدول المخدرات بإجمالي 156 قرصًا بين طيات الملابس.

فيما قرر مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب رقم 26 لسنه 2023 بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وتم إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

ألماني الجنسية الدائرة الأولى جنايات البحر الأحمر المستشار مصطفى عبدالعال تهريب أقراص الترامادول المخدرة رجال الجمارك مطار الغردقة الدولي

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