الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انهيار سقف مبنى يتسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص بالقاهرة الجديدة

انهيار سقف مبنى
انهيار سقف مبنى

لقى عامل مصرعه وأصيب اثنان آخرين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بمعدات إنقاذ بري وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انهيار مبنى تحت الإنشاء مكون من طابق واحد، حيث سقط السقف على العمال ما تسبب في وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ سؤال شهود العيان والعاملين بالموقع للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

منطقة القاهرة الجديدة سقف مبنى تحت الإنشاء شرطة النجدة عامل مصرع

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