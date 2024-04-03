اتحاد الكرة والزمالك يُهنئان الرئيس السيسى ببدء ولاية رئاسية جديدة

هنأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة.

الزمالك يُهنئ الرئيس السيسي بتوليه ولاية رئاسية جديدة

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك على ثقته الكبيرة بأن الفترة الرئاسية المقبلة ستشهد تطورات وإنجازات قوية تعزز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنيًا للرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.

اتحاد الكرة يُهنئ الرئيس السيسي بتوليه ولاية رئاسية جديدة

كذلك، قدم اتحاد الكرة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أداء اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، وجميع العاملين بالاتحاد، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة.. حفظ الله مصر قيادة وشعبًا».

موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس الكونفيدرالية

يستضيف فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر، على استاد "القاهرة الدولي"، يوم السبت المقبل الموافق 7 أبريل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.