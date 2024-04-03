فوز رباعي المقدمة.. "مفارقة غريبة" بالدوريين الإسباني والفرنسي

دونا عن الدوريات الخمسة الكبرى، شهد الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، والـ27 من بطولة الدوري الفرنسي، شيئا لافتا، وهو فوز رباعي المقدمة، ففي الدوري الإسباني فازت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وجيرونا، وأتلتيكو مدريد، أما في الدوري الفرنسي، فتغلبت أندية باريس سان جيرمان، وستاد بريست 29، وموناكو، وليل.

والبداية من الدوري الإسباني.

الريال

فاز الريال على نادي أتلتيك بيلباو بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب سانتياجو برنابيو في مدينة مدريد.

هذا هو الفوز الثالث للريال على التوالي إذ فاز من قبل على ناديي سيلتا فيجو، وأوساسونا في الأسبوعين الـ28، والـ29 على الترتيب.

يتصدر الريال الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة جمعها من 23 انتصارا، و6 تعادلات في حين لم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع السادس.

برشلونة

تغلب برشلونة على نادي لاس بالماس بنتيجة هدف دون رد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة.

سجل برشلونة فوزه الثالث على التوالي بعد فوزه في الأسبوعين الـ28، والـ29 على ناديي ريال مايوركا، وأتلتيكو مدريد على التوالي.

يحل برشلونة وصيفا في الدوري الإسباني بـ67 نقطة حصدها من 20 انتصارا، و7 تعادلات بينما تكبد 3 خسائر.

جيرونا

فاز جيرونا على نادي ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2 على ملعب إستادي مونتيليفي في مدين جيرونا.

عاد جيرونا إلى سكة الانتصارات سريعا بعد هزيمة واحدة تلقاها في الأسبوع الـ29 على يد نادي خيتافي بنتيجة هدف دون مقابل.

يحتل جيرونا المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة جناها من 20 انتصارا، و5 تعادلات أما الهزائم، فقد تلقى 5 هزائم.

أتلتيكو مدريد

تغلب أتلتيكو مدريد على نادي فياريال بنتيجة 2 – 1 على ملعب لاسيراميكا في مدين فياريال.

عاد إلى سكة الانتصارات بعد أن تكبد خسارتين أمام كل من نادي قادش في الأسبوع الـ28، وبرشلونة في الأسبوع الـ29.

يتواجد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الترتيب بـ58 نقطة جمعها من 18 انتصارا، و4 تعادلات فيما تكبد 8 خسائر.

الانتقال إلى الدوري الفرنسي.

بي إس جي

فاز “بي إس جى” على نادي أولمبيك مارسيليا بنتيحة هدفين نظيفين على ملعب فيلودورم.

هذا هو الفوز الثاني على التوالي لبي إس جي بعد فوزه الكبير على نادي مونبيليه بنتيجة 6 – 2 في الأسبوعه الـ26.

يحتل بي إس جي مقدمة الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة حصدها من 18 انتصار، و8 تعادلات في حين لم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد نادي نيس بنتيجة 2 – 3 في الأسبوع الخامس.

بريست

تغلب بريست على نادي لوريان بنتيجة هدف دون رد على ستاد دو موستوار-إيف ألانما في مدينة لوريان.

استعاد بريست نغمة الانتصارت التي فقدها في الأسبوعين الـ25، والـ26 ففي الأسبوع الـ25 خسر أمام نادي لانس، وفي الأسبوع الـ26 تعادل مع ليل.

يحتل بريست المركز الثاني في الدوري الفرنسي بـ50 نقطة جناها من 14 انتصارا، و8 تعادلات بينما تكبد 5 خسائر.

موناكو

فاز موناكو على نادي ميتز بنتيجة كبيرة 5 – 2 على ملعب سان سامفوريان في مدين ميتز.

استعاد موناكو نغمة الانتصارات بعد التعادل مع لوريان بنتيجة إيجابية هدفين لكل منهما في الأسبوع الـ26.

يحل موناكو في المرتبة الثالثة في الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة جمعها من 14 انتصارا، و7 تعادلات أما الهزائم فتلقى 6 هزائم.

ليل

تغلب ليل على لانس بنتيجة 2 – 1 على ملعب بيار موروا في مدينة فيلنوف داسك.

استعاد ليل نغمة الانتصارت بعد تعادلين إيجابيين، الأول مع نادي ستاد ريس بنتيجة هدفين لمثلهما في الأسبوع الـ25، والثاني مع بريست بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع الـ26.

يتواجد ليل في الترتيب الرابع في الدوري الفرنسي بـ46 نقطة حصدها من 12 انتصارا، و10 تعادلات فيما تكبد 5 خسائر.