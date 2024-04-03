متحدث حركة فتح يثمن الجهود المصرية التي تعمل على وقف العدوان بغزة

ثمن عبد الفتاح دولة، مُتحدث حركة فتح، الجهود المصرية التي تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، مطالبا بوقف الاحتلال الإسرائيلي والتوجه إلى مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر شاشاة القاهرة الاخبارية، اليوم الأربعاء، أن الموقف الأمريكي لا يزال داعما للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بقطاع غزة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعاني أبشع المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار 6 أشهر.

وأوضح أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم يحقق أيًا من أهدافه المُعلنة، والمنظومة الدولية مكانتها مُهددة في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.