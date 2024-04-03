عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور».. ويشيدون بالأداء المتميز (صور)

استقبلت «الدستور» قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان في استقبال قيادات الشركة، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، وقيادات المؤسسة.

وفي حديث ودي مع صحفيي «الدستور»، أشاد الأستاذ عمرو الفقي، بالأداء المتميز والمهني للزملاء، وحثهم على تقديم أقصى ما لديهم من جهد في سبيل خدمة القراء.

وأجرى الأستاذ عمرو الفقي جولة على مختلف أقسام جريدة «الدستور» لتفقد سير العمل والاستماع إلى الزملاء.

شارك في الزيارة خالد أبو بكر، المستشار القانوني للشركة المتحدة، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحضر الزيارة، الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن».

وهنأ عمرو الفقي الزملاء في «الدستور» بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وقدّم لهم الشكر على أدائهم المتميز في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني.