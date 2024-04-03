كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق صاروخ "فرط صوتى" جديد

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها أجرت تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد متوسط إلى طويل المدى، وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعلن تحول جميع الصواريخ إلى الوقود الصلب مع التحكم برؤوس حربية والقدرة على صنع أسلحة نووية"، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا متوسط المدى صوب بحر اليابان، الذي يسمّى أيضًا بحر الشرق، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الجيش الكوري الجنوبي قوله، إنه "رصد قرابة الساعة 6،53 (21،53 ت غ) ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى، أُطلق من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق".

وأضاف الجيش في بيان: "لقد عزّزنا المراقبة وتبادلنا المعلومات ذات الصلة عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان".

وهذه ثالث تجربة تجريها بيونغ يانغ على صاروخ باليستي منذ مطلع العام الجاري، بعد اختبارها، في شهر مارس الماضي، صاروخًا يعمل بالوقود الصلب، أشرف على إطلاقه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيًا، وإطلاقها، في شهر يناير الماضي، صاروخًا مزودًا برأس حربي فرط صوتي يتمتع بالقدرة على المناورة.