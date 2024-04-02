الدورى الإنجليزى| بورنموث يحقق فوزًا قاتلًا على بالاس.. والتعادل يحسم لقاء بيرنلى وولفرهامبتون

فاز بورنموث على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف في الوقت الذي تعادل فيه بيرنلي مع ضيفه وولفرهامبتون 1 -1 اليوم الثلاثاء في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب فيتاليتي، سجل الهولندي الشاب جاستن كلويفرت هدف الفوز لبورنموث في الدقيقة 79.

ورفع الفوز رصيد بورنموث إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب تيرف مور، تقدم ياكوب برون لارسن بهدف لبيرنلي في الدقيقة 37 ثم تعادل ريان آيت نوري لولفرهامبتون في الدقيقة 45.

التعادل رفع رصيد بيرنلي إلى 19 نقطة في المركز قبل الأخير مقابل 42 نقطة لولفرهامبتون في المركز العاشر.