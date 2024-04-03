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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان الأربعاء 3-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء الرابع والعشرين
دعاء الرابع والعشرين من رمضان

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان الأربعاء 3-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي خاصة مع الساعات الأخيرة قبل آذان المغرب والساعات الأولي من الفجر وذلك رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان مكتوب

نعرض للقراء صيغ دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان الأربعاء 3-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والتي جاءت كما يلي:-

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا طيبا كثيرا مباركا فيه.. اللهم ارزقني من فضلك ومن سعتك وكرامك يا أكرم الاكرمين.. اللهم إني أسألك أن توسع لي رزقي.. اللهم اكفني بحلالك وعطائك واغنني عن خلقك.

اللهم إنك كريم قدير فقدر لي الرزق الكثير واكرمني بعطائك يارب العالمين.. اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم.. اللهم إني ادعوك وارجوك أن ترزقني من خيرك وبخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم ارزقني وبارك لي فيما رزقتني يا رزاق يا كريم.

أذكار الصباح اليوم


أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يارب اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

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توصية النبي.. دعاء ليلة القدر المأثور في العشر الأواخر من رمضان

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أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024


دعاء للمتوفين في رمضان

اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واغفر لهم وارحمهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا.. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن خطايانا.


دعاء الإفطار في رمضان


اللهم لك صومت وعلى رزقك افطرك وبك آمنت وعليك توكلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله.. ابتليت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله.

 

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العشر الأواخر من رمضان 2024

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