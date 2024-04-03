أشياء يجب البحث عنها في المرتبة لتحسين صحة العمود الفقري

قبل اتخاذ القرار في شراء المرتبة المفضلة لديك، يجب عليك تحديد تفضيلاتك لمستوى الدعم والصلابة والراحة التي يجب أن توفرها المرتبة لمساعدتك في اختيار المرتبة المثالية، ضع في اعتبارك الاقتراحات التالية:

وفقا لموقعtimesofindia قد تكون المرتبة الناعمة للغاية هي مصدر مشاكل ظهرك، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المرتبة الصلبة أيضًا إلى مشكلات لذلك، تأكد دائمًا من أن المرتبة التي تشتريها تكون صلابتها صعبة إلى متوسطة، هذه هي المرتبة المثالية لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الظهر بالفعل، تساعد هذه المراتب في الحفاظ على توزيع متساوي للوزن عبر المرتبة وتوفر دعمًا كافيًا للعمود الفقري.

بشكل عام، المراتب مصنوعة لدعم جسمك أثناء النوم. تأكد من أن المرتبة التي تشتريها تدعم المنحنيات الطبيعية لجسمك إذا كنت تعاني من آلام الظهر، يمكنك تجربة شراء مراتب ذات نوابض داخلية ومراتب إسفنجية متوسطة الصلابة، خلال الأمسيات الطويلة، ستساعد هذه المراتب في تقليل أي إزعاج أثناء النوم.

اختاري مرتبة متوسطة الصلابة تناسب احتياجاتك واختبريها بالاستلقاء عليها، لذا تحقق من التوازن المثالي بين الراحة والصلابة. إن المرتبة التي توفر "المزيج المثالي" من الدعم والراحة هي ما نحتاجه لتخفيف آلام الظهر، سيدعم هذا وزنك في ظهرك بالطريقة التي يحتاجها دون التضحية بالراحة.

يجب أن يؤخذ عمرنا في الاعتبار عند اختيار المرتبة، يفضل كبار السن المراتب ذات البنية الأكثر صلابة لأنها توفر المزيد من الدعم، فهو يخفف من إجهاد المفاصل ويوفر الدعم للعمود الفقري أثناء النوم. علاوة على ذلك، فإن العمود الفقري لدينا ينحني بشكل طبيعي إلى الداخل مع تقدم العمر، وهذا يستدعي زيادة الصلابة لدعم الظهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار تركيبة المرتبة الصحيحة سوف يضعك دائمًا على الطريق الصحيح للحصول على صحة جيدة للظهر.

أنت بحاجة إلى اختيار نوع المرتبة المناسب لألم ظهرك بناءً على طريقة نومك أنت وشريكك، توفر المراتب المختلفة مجموعة من أوضاع النوم، لذا أخبر محترفي المتجر عن وضعية النوم المفضلة لديك عندما تتحدث معهم، ولذلك سينصحونك بشأن أفضل نوع من المراتب بالنسبة لك، قبل شراء مرتبة لمشاكل الظهر، قم بزيارة الطبيب.