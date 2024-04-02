أسيوط للموسيقى العربية يحيي حفل ليالي رمضان بالمسرح الصيفي

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي، سهرة رمضانية ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني احتفالا بالشهر الكريم، في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وقدمت خلاله باقة من الأغاني الطربية والرمضانية منها "ع اللي جرى، رمضان جانا، مرحب شهر الصوم، لما راح الصبر مني"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تخلل الحفل الذي قدمته د.نهال النجار، فقرة ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ د. أحمد مصطفى، أعقبها أمسية لنادي الأدب بعنوان "روحانيات رمضانية بإطلالة وطنية" تضمنت إلقاء قصائد تنوعت ما بين الفصحى والعامية، بجانب بعض المربعات الشعرية، وقصائد الشعر الحلمنتيشي وفن الواو، بمشاركة نخبة من الشعراء منهم د.وئام عصام، أحمد الشافعي، عصام نفادي، والأديب د. سيد عبد الرازق والأديب رأفت عزمي رئيس نادي الأدب.

وفي كلمته عبّر ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي عن سعادته لحضوره تلك الليلة الأدبية التي تحتضن نخبة من أدباء وفناني ومثقفي أسيوط، مؤكدًا بأن قصور الثقافة تفخر دائما بوجود مثل هذه القامات من المبدعين والفنانين الذين يحملون على عاتقهم رسالة الثقافة التنويرية لتتوارثها الأجيال.

من ناحيته، توجه الشاعر مدثر الخياط رئيس نادي الأدب المركزي، بالشكر لكل من يسهم في نشر الوعي الثقافي وتعزيز القيم الإيجابية، باعتبار أن الثقافة هي الركيزة الأساسية التي تدعم هوية المجتمع وتقوّمه، من خلال الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة على أكمل وجه.



واختتمت فعاليات الحفل بتكريم الفنان حسام حسني بمنحه درع إقليم وسط الصعيد الثقافي وشهادة تقدير، لعطائه الفني طيلة السنوات السابقة، وذلك في حضور كل من د.وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية، الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، والكاتب حسام الدين عبد العزيز، ولفيف من الفنانين والمثقفين.

جانب من حفل مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي

جانب من حفل مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي