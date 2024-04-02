الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عصابة الجيزة: سرقنا 7 محلات بأسلوب كسر القفل

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أقر اثنان من العناصر المسجلة خطر، باعترافات تفصليلية أمام الجهات المختصة، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المتاجر في منطقتي الطالبية والعمرانية، وقد أمرت الجهات المختصة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمان، أنهما يقومان بسرقة المتاجر، عن طريق استخدام أسلوب كسر القفل، وارتكابهما 7 وقائع متنوعة، وقيامهما ببيع المسروقات لدى عميل سيئ النية يتعاملان معه ويمتلك مخزن خردة، والذي تم استهدافه والقبض عليه.

سقوط 13 لصا لارتكابهم جرائم سرقة متاجر وهواتف وسيارات في 3 محافظات

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد ضبط تشكيلا عصابيا مكونا من مسجلين خطر، عقب ورود معلومات تؤكد قيامهما بسرقة المتاجر في نطاق المحافظة.

تم تحرير محضر ضدهما واتخاذهم الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

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