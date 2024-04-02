الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رجال الصناعة: طفرة تاريخية للقطاع فى عهد الرئيس السيسي وسنجنى ثمار الإصلاح قريبًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أكد رجال الصناعة والتجارة دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترة ولايته الجديدة، مؤكدين أن مصر شهدت نهضة غير مسبوقة على جميع الأصعدة فى عهده.

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع التجارى شهد طفرة تاريخية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن تحسن العلاقات الدولية فى عهده، أسهم فى زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للتصدير خلال السنوات الماضية.

بدوره، قال الدكتور كمال الدسوقى، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن تنصيب الرئيس السيسى لولاية ثالثة، يعد انطلاقة جديدة لمصر نحو استكمال طريق التنمية، مشيرًا إلى أن مصر خلال الفترة المقبلة، ستجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية.

وأضاف أن الصناعة المصرية هى الملف الأكبر نحو التنمية، متابعًا: «نطالب الرئيس باستكمال دعمه للقطاع الصناعى والإنتاج المحلى»، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا تنموية كبرى، خاصة فى صناعة السياحة والصناعات التحويلية.

من جانبه، قال خالد أبوالوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن المشروعات التنموية التى انتهت منها الدولة خلال الفترة الماضية، سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، وعلى تحسين حياة المصريين، وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، إن تنصيب الرئيس السيسى لولاية ثالثة، رسالة للعالم تظهر مدى وحدة المصريين والتفافهم حول القيادة السياسية، ضد أى تهديدات، ومن أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

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