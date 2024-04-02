نواب: إعلان استكمال الحوار الوطنى تعزيز للديمقراطية والمشاركة السياسية

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إن ارتكاز الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى على تأكيد الاهتمام باستمرار نهج الحوار الوطنى- يمثل دفعة قوية لاستكمال حوار وطنى جاد، قادر على صياغة توصيات، وتنفيذها لتعزيز قيمة الاختلاف، وتقبل الآخر، وتعزيز المشاركة الشعبية فى صناعة المستقبل، والتأسيس لوطن يتسع للجميع، دون تمييز أو إقصاء، داعيًا الشعب المصرى لاستكمال مشاهد الالتفاف حول مصر وقائدها، على مدار الـ٦ سنوات المقبلة، حتى يتمكن من مواصلة خطط البناء والتنمية.

وأكد «محسب» أن مصر تبدأ مرحلة جديدة من تاريخها، فى ظل إعلان تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتزامن التنصيب مع بدء تشغيلها، فى رسالة واضحة للجميع بنجاح مصر فى تحقيق حلمها ببناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى نجح خلال ١٠ سنوات فقط فى بناء مصر الحديثة.

من جهته، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تضمن رسائل حاسمة، واتسم بالمصارحة والشفافية، كعادة الرئيس فى جميع خطاباته مع شعبه، وحدد أولويات العمل المرحلة المقبلة.

وثمّن «الديب» تأكيد الرئيس الاهتمام بالحوار الوطنى، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على المتابعة الشديدة لمخرجات وخطوات الحوار الوطنى، مما يعزز أهدافه ونتائجه.

وأشار إلى أن ملف تمكين الشباب من أهم وأبرز الملفات التى شهدت اهتمامًا غير مسبوق من الرئيس السيسى، إضافة إلى مبادرة «حياة كريمة»، والبنية التحتية الهائلة التى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، من خلال إنشاء العديد من الطرق والكبارى التى أسهمت فى عملية التنمية، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

من جهتها، قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة مشهد حضارى عريق يليق بمكانة مصر التاريخية وريادة جمهوريتها الجديدة الراسخة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس تليق بقائد جمهوريتها الجديدة، وبنائها الأعظم، الحريص على تعزيز وعى المصريين بكل ما يدور داخل وحول وطنهم.

ولفتت إلى أن الرئيس كان حريصًا على تحديد مستهدفات العمل الوطنى أمام الشعب المصرى، التزامًا بوعوده تجاه المواطنين، مشيرة إلى أن تأكيده تعميق الحوار الوطنى ومواصلة جلساته دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بحالة الحوار التفاعلية بين المشاركين، وإيمانًا بتحقيق أهدافه.

وأضافت أن مصر التاريخ تبهر العالم من جديد بمشهد تاريخى حضارى مبدع ومتميز؛ ليكون خير بداية دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، التى ترسخت قواعدها الوطنية ومعالمها الرحبة، بفضل تماسك ووحدة شعبها، وحكمة وشجاعة قائدها.

من جانبه، أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، اهتمام الرئيس بالحوار الوطنى، وحرصه على استمراره؛ إيمانًا منه بأهميته فى التوصل لحلول لمعالجة المشكلات، وخاصة الاقتصادية، مشيدًا بتأكيده ضرورة استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.