الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سفر الشيبى وراء تأجيل جلسة الاستماع فى الجبلاية

الشيبى والشحات
الشيبى والشحات

اضطر مسئولو  اتحاد الكرة لتأجيل جلسة الاستماع لأقوال محمد الشيبى لاعب بيراميدز، على خلفية أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلى، والتى كان مقررًا لها الخميس المقبل بناء على طلب إدارة نادى بيراميدز.

ويرجع سبب طلب نادي بيراميدز تأجيل التحقيق مع لاعبه المغربي محمد الشيبي، إلى عدم تواجد اللاعب فى القاهرة خلال الفترة الحالية.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد أرسلت استدعاء إلى محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، للتحقيق معه يوم الخميس المقبل، والاستماع لشهادته بخصوص أزمة مشادته مع حسين الشحات فى مباراة السوبر المصرى، ولجوئه للمحاكم المدنية، برغم اتخاذ لجنة الانضباط عقوبة ضد لاعب الأهلى وقتها.

وأبلغ نادي بيراميدز مسئولى اتحاد الكرة بشأن ضرورة تأجيل التحقيق مع الشيبي، حيث يتواجد اللاعب في بلاده نظرًا لاستقباله مولودًا جديدًا.

ومن المقرر أن يعود الشيبى للقاهرة يوم الجمعة المقبل، ما يعنى أنه قد يخضع للتحقيق مطلع الأسبوع المقبل، خاصة فى ظل أهمية عقد هذه الجلسة بهدف إنهاء هذه الأزمة.

وينوى مسئولو اتحاد الكرة توجيه اللوم للاعب بيراميدز والضغط عليه من أجل التنازل عن القضية التى رفعها ضد حسين الشحات بشأن نفس تلك الأزمة.

وسبق أن طالب النادي الأهلي، من اتحاد الكرة، بإفادته بالإجراءات التي اتخذها بشأن لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للقضاء المدني، في دعواه ضد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر.

وحددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في دعوى لاعب بيراميدز تجاه الشحات.

ويسعى مسئولو اتحاد الكرة لإنهاء الأزمة قبل موعد جلسة المحكمة بوقت كافٍ حتى يتم غلق الملف بعيدًا عن المحاكم المدنية، خاصة أن لوائح الفيفا تمنع عناصر اللعب بمن فيها اللاعبون المحترفون من اللجوء للمحاكم المدنية.

اتحاد الكرة الشحات السيبى الجبلاية

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