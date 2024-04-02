الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن مابين 7 و3 سنوات للمتهمين بقتل شاب في جلسة صلح بين زوجين بالشرابية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهمان بالسجن 7 سنوات، لإحدهما والسجن 3 سنوات للثانى، في اتهامهما بقتل مهندس بسبب تطليقه أحدهما لزوجته في الشرابية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من النجدة بوجود قتيل على إثر مشاجرة عائلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مهندس مقتول بطعنات.

وبالتحرى تبين أن جلسة عائلية عقدها المجني عليه بين طرفين من أقربائه لتطليق سيدة من زوجها بسبب وجود خلافات بينهما، وأثناء الاتفاق على الطلاق نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تدخل فيها المجني عليه فقام أحد المتواجدين بطعنه بسكين وأرداه قتيلًا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. 

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن 7 سنوات والسجن 3 سنوات قتل مهندس الشرابية

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