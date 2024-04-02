الثلاثاء 02 أبريل 2024
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أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": الإسلام عند سيد قطب يعني قتال الناس جميعًا

محمد سالم أبوعاصي
محمد سالم أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن سيد قطب في كتابه "معالم في الطريق" يقول إنه لا يجوز الاجتهاد الفقهي للمجتمع شريطة أن يحكم الإسلام في الحياة أولًا.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "طبعا نحن لا نعلم في تاريخ العلم أن تطبيق العقيدة والاحتكام بالشريعة في المجتمع شرط في الاجتهاد هذا لا نعلمه على وجه الاطلاق".

وتابع: "سيد قطب ليس فقيهًا فهو عنده أن الإسلام دعوته في الأصل الحرب، الأصل عنده أننا نقاتل الناس جميعًا حتى يسلموا".

سيد قطب أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن محمد أبو عاصي اكسترا نيوز الحياة

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