الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رومانو: شرط جزائى فى عقد دى زيربى مع برايتون يسمح برحيله هذا الصيف

روبرتو دي زيربي
روبرتو دي زيربي

بدأ الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون ألبيون، مباحثات انتقاله لتولي تدريب فريق آخر خلال الفترة المقبلة.

ويقود دي زيربي فريق برايتون منذ 18 سبتمبر 2022 ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

ووفقًا لـ"فابريزيو رومانو" الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن دي زيربي يرغب في مناقشة الخطط المستقبلية مع إدارة برايتون لتقرير مستقبله في الفترة المقبلة.

ومنذ توليه تدريب برايتون، قاد دي زيربي الفريق في 80 مباراة وحقق الفوز في 37 وتعادل في 17 وخسر 26.

وأفاد رومانو أن دي زيربي يملك شرطًا جزائيًا في عقده قيمته تتراوح بين 12 و13 مليون جنيه استرليني وسيكون صالحًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية فقط.

وأكد رومانو أن المفاوضات مازالت جارية بين إدارة نادي بايرن ميونخ ودي زيربي من أجل توليه تدريب الفريق، مشيرًا إلى أنه لا توجد محادثات ملموسة مع إدارة نادي ليفربول حتى الآن.

روبرتو دي زيربي بدأ مسيرته التدريبية مديرًا فنيًا لنادي دارفو بواريو الإيطالي في نوفمبر 2013 واستمر في منصبه حتى 30 يونيو 2014، ثم تولى تدريب نادي فوجيا في يوليو 2014 ورحل عن صفوفه في أغسطس 2016 ثم تولى تدريب باليرمو في سبتمبر 2016 وحتى نوفمبر 2016، وقاد فريق بينيفينتو من أكتوبر 2017 وحتى يونيو 2018، ثم تولى تدريب فريق ساسولو بين يوليو 2018 ومايو 2021، قبل أن ينتقل لتدريب فريق شاختار دونتيسك في مايو 2021 وحتى يوليو 2022.

ولعب برايتون 41 مباراة تحت قيادة دي زيربي منذ بداية الموسم الجاري وفاز في 18 مباراة وتعادل في 10 وخسر 13 مباراة.

خلال مسيرته التدريبية، خاض دي زيربي 384 مباراة وفاز في 160 وتعادل في 91 وخسر 133 مباراة.

روبرتو دي زيربي برايتون ألبيون بايرن ميونخ دي زيربي ليفربول

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