توافد النواب على مقر المجلس بالعاصمة الإدارية استعدادًا لأداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

توافد عدد كبير من النواب على مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لحلف اليمين الدستورية لتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية جديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالة الواردة للمجلس من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، ثم يتلو رئيس مجلس النواب المادة 144 من الدستور، والتي تنص على الآتي:

يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وبعد ذلك رئيس مجلس النواب يدعو الرئيس لأداء اليمين الدستورية، فيتوجه الرئيس إلى منبر المجلس ليحلف اليمين الدستورية قائلًا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وعقب أداء الرئيس اليمين الدستورية مباشرة دون فاصل زمنى تطلق المدفعية 21 طلقة.