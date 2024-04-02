لم يبق لهم إلا المعبر البرى.. إسرائيل تسد آخر منافذ المساعدات البحرية لغزة باستهداف عمال المطبخ العالمى

أعلنت وزارة الصحة في غزة استهداف الاحتلال الإسرائيلى أربعة عمال إغاثة أجانب وسائقهم الفلسطيني، بضربة جوية استهدفت سيارتهم المصفّحة وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “خمسة قتلى بينهم أجانب، وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعدما قضوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة مصفّحة في غرب دير البلح تابعة للمؤسسة الأمريكية للمطبخ العالمي”.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومى التابع لحماس أن القتلى هم “4 أجانب، ثلاثة يحملون الجنسيات البريطانية والأسترالية والبولندية والرابع لم تُعرف جنسيّته، إلى جانب السائق وهو مترجم فلسطيني يدعى سيف عصام أبو طه”.

وقال جيش الاحتلال إنه يجري مراجعة على أعلى مستوى حول ملابسات ما وصفه بـ"الحادث المأساوي" لموظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

وأضاف أنه "يعمل بشكل وثيق مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لأهل غزة"، حسب زعمه.

ووصفت منظمة المطبخ المركزي العالمي، منذ قليل، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعضاء من فريقها في قطاعبـ"الأمر المأساوي"، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكدت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” أنه يحظر تمامًا استهداف عمال الإغاثة الإنسانية، والمدنيين في قطاع غزة وخارجه.

وقالت منظمة المطبخ المركزي العالمي في بيان: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي قُتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء إلى غزة، إنها مأساة، لا ينبغي أبدًا استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين أبدًا، سوف نشارك المزيد من المعلومات عندما نجمع كل الحقائق".

إسرائيل تقطع سبل المساعدات بحرًا

وتتولى مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" مسؤولية تفريغ شحنات المساعدات التى تصل إل غزة بحرًا، إذ بدأت عملية تفريغ أول شحنة مساعدات إنسانية بحرية على شاطئ قطاع غزة، فى منتصف ممارس المنصرم، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووزعت منظمة المطبخ المركزي العالمي مئات الأطنان من المساعدات الغذائية على سكان غزة، التي كانت محملة على متن سفينة تابعة لمنظمة الإنقاذ والإغاثة الإسبانية "أوبن آرمز" ووصلت القطاع الفلسطيني المحاصر.

واتهمت وكالات الإغاثة إسرائيل بعرقلة توصيل المساعدات، وهو ما نفاه مسؤولون إسرائيليون بشدة، زاعمين أنها تسمح بمرور المساعدات عبر معبرين في الجنوب.

جهود مصر لإنفاذ المساعدات عبر معبر رفح

وفي وقت سابق، عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول جهود مصر لدعم غزة، منذ اليوم لبدء الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023

فتح معبر رفح منذ اليوم الأول.. تفاصيل جهود مصر لدعم غزة