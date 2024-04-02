"السويدى": إطلاق أول تيار كهربائى لسد تنزانيا 21 أبريل

كشف المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إليكتريك، عن حفل إطلاق التيار الكهربائي من سد تنزانيا يوم 21 أبريل الجاري في افتتاح ضخم بحضور الحكومتين التنزانية والمصرية.

وقال "السويدي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الحفل يأتي ضمن الاحتفال بالعيد القومي التنزاني، في حفل ضخم بحضور مصري كبير، وجاري دراسة تكرار تجربة سد تنزانيا في دول أخرب في إفريقيا.

يذكر أن سد تنزانيا يحظي باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهوربة، لما يمثله من أهمية كبرى للشعب التنزاني، ويشمل مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية على نهر روفيجي، إنشاء سد بطول 1025 مترًا.

وكان وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، تقدم بالتهنئة إلى لنائب رئيس الوزراء - وزير الطاقة التنزاني، الدكتور دوتو بيتيكو، بتوليد الكهرباء لأول مرة من وحدات مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية.

وأشار بيان لوزارة الإسكان عن زيارة أجراها الوزير لتنزانيا، إلى اكتمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لأول وحدة توليد في المشروع، ونجاح اختباراتها بالكامل، بما سمح لأول مرة بفتح صمام المياه الرئيسي على التوربينة رقم (9).

وأوضح أن المياه اتخذت مسارها عبر مراحل التوربينة بنجاح حتى الخروج إلى النهر، ودارت التوربينة بقوة المياه لأول مرة، ووصلت بنجاح للسرعة التشغيلية ميكانيكيًا (150 لفة/دقيقة)، كما حققت تردد الشبكة كهربيًا (50 هرتز).

واستعرض وزير الإسكان ونائب رئيس الوزراء التنزاني، تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 96%، والنسبة المتبقية من الأعمال في أغلبها استكمال لتركيب التوربينات المائية واختباراتها، إذ انتهى جميع مكونات المشروع الأخرى تقريبًا.

ولفت إلى أن المشروع يشمل السد الرئيسي والسدود الفرعية، والكوبري الرئيسي، وقرية كاملة لإعاشة العاملين في المشروع، وشبكة الطرق الداخلية، وغيرها من المكونات.