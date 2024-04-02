"جودر".. رحلة خيالية من الدراما إلى عالم ألف ليلة وليلة

في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يقدم مسلسل "جودر" قصة مشوقة ومغامرة مثيرة تأخذنا في رحلة عبر أبواب الخيال والأساطير، ويتبع هذا العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ سالم وسليم وجودر، ولكن يتعقد مصير الابن الأخير جودر في صراع ملحمي مع العدو شمعون، وذلك للوصول إلى كنوز الحكيم الأسطوري شمردل الأربعة، وهذه القصة مستوحاة من إحدى قصص كتاب "ألف ليلة وليلة".

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في عالمٍ سحري وخيالي، حيث يتعايش البشر مع المخلوقات الخرافية والجن والعفاريت، ويتميز المسلسل بتصوير جميل وأداء تمثيلي متقن، مما يعزز قوة القصة ويجذب المشاهدين إلى هذا العالم الخيالي المثير.

مسلسل جودر

وتتمحور قصة "جودر" حول رحلة البطل الشاب "جودر" الذي يجد نفسه في مواجهة تحديات خطيرة ومحاولات استيلاء عدوه "شمعون" على الكنوز الثمينة لشمردل الأربعة، ويتوجب على "جودر" أن يتجاوز الصعاب والتحديات ويتعلم الشجاعة والحكمة لكي يحقق هدفه وينقذ عائلته ومجتمعه من الشر الذي يهددهم.

عناصر درامية مختلفة

وتتميز هذه القصة بالتشويق والإثارة، حيث يتعرض "جودر" للعديد من المواقف الصعبة ويواجه خصومًا قوية وألغازًا صعبة، ويعتمد المسلسل على العناصر الدرامية المشوقة والتوترات العاطفية لتشد انتباه المشاهدين وتجعلهم يعيشون مع جودر كل لحظة من رحلته.

مسلسل جودر

بالإضافة إلى العناصر الدرامية، يقدم المسلسل العديد من العناصر الخيالية والأسطورية التي تأخذنا في رحلة غامرة، كما يتعرف المشاهدون على المخلوقات السحرية والأماكن الغامضة، ويستمتعون بالأحداث المثيرة والمفاجآت التي تنتظرهم في كل حلقة.

"جودر" يبهر رواد "السوشيال ميديا"

ويعتبر "جودر" من أوائل الأعمال الخيالية التي يتفاعل معها الجمهور، حيث عقدوا مقارنة بينه وبين أعمال هوليوود، التي تشتهر بالكثير من نوعية تلك الدراما الخيالية، وباستخدام أداة "Waklet" قمنا بجمع ردود الأفعال على المسلسل منذ بداية عرضه في منتصف شهر رمضان الجاري:

موعد عرض مسلسل "جودر"

يعرض مسلسل جودر على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

أبطال مسلسل "جودر"

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر، وهم: الفنان ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد بدير، جيهان الشماشيرجي، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى.