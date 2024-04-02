الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"جودر".. رحلة خيالية من الدراما إلى عالم ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر
مسلسل جودر

في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يقدم مسلسل "جودر" قصة مشوقة ومغامرة مثيرة تأخذنا في رحلة عبر أبواب الخيال والأساطير، ويتبع هذا العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ سالم وسليم وجودر، ولكن يتعقد مصير الابن الأخير جودر في صراع ملحمي مع العدو شمعون، وذلك للوصول إلى كنوز الحكيم الأسطوري شمردل الأربعة، وهذه القصة مستوحاة من إحدى قصص كتاب "ألف ليلة وليلة".

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في عالمٍ سحري وخيالي، حيث يتعايش البشر مع المخلوقات الخرافية والجن والعفاريت، ويتميز المسلسل بتصوير جميل وأداء تمثيلي متقن، مما يعزز قوة القصة ويجذب المشاهدين إلى هذا العالم الخيالي المثير.

مسلسل جودر

وتتمحور قصة "جودر" حول رحلة البطل الشاب "جودر" الذي يجد نفسه في مواجهة تحديات خطيرة ومحاولات استيلاء عدوه "شمعون" على الكنوز الثمينة لشمردل الأربعة، ويتوجب على "جودر" أن يتجاوز الصعاب والتحديات ويتعلم الشجاعة والحكمة لكي يحقق هدفه وينقذ عائلته ومجتمعه من الشر الذي يهددهم.

عناصر درامية مختلفة

وتتميز هذه القصة بالتشويق والإثارة، حيث يتعرض "جودر" للعديد من المواقف الصعبة ويواجه خصومًا قوية وألغازًا صعبة، ويعتمد المسلسل على العناصر الدرامية المشوقة والتوترات العاطفية لتشد انتباه المشاهدين وتجعلهم يعيشون مع جودر كل لحظة من رحلته.

مسلسل جودر

بالإضافة إلى العناصر الدرامية، يقدم المسلسل العديد من العناصر الخيالية والأسطورية التي تأخذنا في رحلة غامرة، كما يتعرف المشاهدون على المخلوقات السحرية والأماكن الغامضة، ويستمتعون بالأحداث المثيرة والمفاجآت التي تنتظرهم في كل حلقة.

"جودر" يبهر رواد "السوشيال ميديا"

ويعتبر "جودر" من أوائل الأعمال الخيالية التي يتفاعل معها الجمهور، حيث عقدوا مقارنة بينه وبين أعمال هوليوود، التي تشتهر بالكثير من نوعية تلك الدراما الخيالية، وباستخدام أداة "Waklet" قمنا بجمع ردود الأفعال على المسلسل منذ بداية عرضه في منتصف شهر رمضان الجاري:

موعد عرض مسلسل "جودر" 

يعرض مسلسل جودر على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

أبطال مسلسل "جودر"

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر، وهم: الفنان ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد بدير، جيهان الشماشيرجي، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى. 

مسلسل جودر أحداث مسلسل جودر أبطال مسلسل جودر - الف ليلة وليلة مواعيد عرض وإعادة مسلسل جودر ردود أفعال السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية إلى 11

عاجل.. إجلاء المئات بعد انهيار أرضى فى كاليفورنيا الأمريكية

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

احتفالات الحياة بالفوز بدورة المتحدة الرمضانية

نهائى دورى المتحدة.. عمرو الفقى يسلم الكأس للحياة

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"