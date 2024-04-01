"العالم كله مصر".. أحمد موسى يكشف تفاصيل أداء الرئيس اليمين الدستورية غدًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن غدًا يوم مهم جدًا، حيث يتوجه الرئيس السيسي إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لأداء قسم التنصيب لولاية رئاسية جديدة.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "سيكون في استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي وأعضاء من هيئة مكتب مجلس النواب".

وتابع: "الرئيس السيسي زار مقر مجلس النواب الجديد وهو بيتبني، والرئيس السيسي تابع تنفيذ المقر الرئيس عارف كل حاجة في المبنى بداية من النسر والمقاعد وكل التجهيزات".

واستكمل: "الاستقبال سيكون كبيرًا والمدفعية ستطلق 21 طلقة في احتفالية كبيرة ترحيبًا بتشريف الرئيس السيسي هذه المناسبة التاريخية".

وأردف: "رئيس مجلس النواب سيقدم الرئيس السيسي لأداء القسم، وبداية من الغد الولاية الجديدة للرئيس، ودائمًا يقود هذا الوطن العظيم وينقله من مرحلة إلى مرحلة أفضل خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030".

واختتم: "ثم يلقي الرئيس خطابًا للأمة المصرية وللعالم، بكرة الدنيا كلها مصر ومركزين على مصر، العالم كله سينقل الحدث مباشرة".