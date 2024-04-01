الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يوسف أيوب: تنسيق مستمر بين القاهرة وعمان لإسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

غزة
غزة

قال يوسف أيوب، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية تقوم بدور واضح وملموس تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية هبوط الاحتلال على هذه الأرض العربية الإسلامية.

جرائم الحرب الصهيونية

وأكد يوسف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية والأردن ترفضان بشكل قطعي فكرة تهجير الشعب الفلسطيني خارج حدوده لتسوية القضية.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية أجرت الكثير من الاتصالات مع دولة الأردن منذ أحداث ٧ أكتوبر، كما أن مصر تحرص على التنسيق المستمر بين القاهرة وعمان لإسقاط المساعدات على منطقة الشمال من قطاع غزة.

التعاون المصري - الأردني 

وأشار إلى أنه حدث الكثير من الاتصالات المتبادلة بين الدولة المصرية والأردن من أجل المباحثة في قضية فلسطين ومحاولة الوصول للعوامل التي تؤدي إلى الضغط المستمر على إسرائيل، وإجبارها على توفير الأمان لحين دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

اكسترا نيوز يوسف آيوب الحرب في غزة قناة اكسترا نيوز التعاون المصري الأردني

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