مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار في الجيزة

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة مصرع شخص، إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء تركيب «طبق دش»، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

البداية كانت بورود اخطارا الى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من الأهالي أفاد بمصرع شخص إثر سقوطه من سطح العقار أثناء تركيب طبق دش، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

انتقلت الأجهزة الامنية الى محل البلاغ وبلفحص، تبين من المعاينة والتحريات العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه سحجات وكدمات متفرقة بكامل أنحاء الجسد.