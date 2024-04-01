برلماني: التاريخ سيُسجل إنجازات العقد الأخير بقيادة الرئيس السيسي

قال النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن التاريخ سيقف طويلا أمام إنجازات الـ10 سنوات الماضية، والتي نجح خلالها، الرئيس السيسي في توجيه دفة الدولة المصرية إلى بر الأمان، ووضع أسس بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع “الخشن” في تصريحات له: الرئيس السيسي خلص مصر من الاضطربات الداخلية والخارجية".

وقال الخشن: “الرئيس السيسي سار بسفينة الوطن بين العواصف وشق لها طريقا واضحا من الاستقرار والأمن والتطلع نحو الجمهورية الجديدة”.

واختتم النائب احمد الخشن إنه وقبل أداء الرئيس السيسي القسم لولاية جديدة فإن المصريين يتطلعون لمزيد من الازدهار والاقتصاد واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.