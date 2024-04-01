الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: التاريخ سيُسجل إنجازات العقد الأخير بقيادة الرئيس السيسي

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

قال النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن التاريخ سيقف طويلا أمام  إنجازات الـ10 سنوات الماضية، والتي نجح خلالها، الرئيس السيسي في توجيه دفة الدولة المصرية إلى بر الأمان، ووضع أسس بناء الجمهورية الجديدة.

 وتابع “الخشن” في تصريحات له: الرئيس السيسي خلص مصر من الاضطربات الداخلية والخارجية".

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رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. أيمن محسب: الاستثمار المباشر يوفر الملايين من فرص العمل

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وكيل "اقتصادية النواب": جنى ثمار الـ10 سنوات الماضية فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى

وقال الخشن: “الرئيس السيسي سار بسفينة الوطن بين العواصف وشق لها طريقا واضحا من الاستقرار والأمن والتطلع نحو الجمهورية الجديدة”.

واختتم النائب احمد الخشن إنه وقبل أداء الرئيس السيسي القسم لولاية جديدة فإن المصريين يتطلعون لمزيد من الازدهار والاقتصاد واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

النائب احمد الخشن مجلس النواب الرئيس السيسي السيسي القطاع الخاص السنوات الماضية

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