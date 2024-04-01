برلماني: السنوات الـ10 الماضية أحدثت تغيرات هائلة ببنية الاقتصاد الوطني

قال مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات العشر الماضية في حكم الرئيس السيسي، أحدثت تغيرات هائلة ببنية الاقتصاد المصري وبشكل الوطن وحيويته وموارده، فقد عمل السيسي على تأسيس جمهورية جديدة حقيقية في كل المجالات.

وأضاف “الكمار”، في تصريحات اليوم، أنه مع بدء عهد جديد للرئيس السيسي في حكم مصر وأداء القسم لولاية رئاسية جديدة، فإن المصريين يتطلعون لفترة أكثر ازدهارا من كل ما سبق والانجازات التي تحققت على الأرض ويلمسها الجميع، مشيرًا إلى إطلاق التأمين الصحي الشامل ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مستشفيات لعلاج الأورام، والقضاء على فيروس سي، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، علاوة على انطلاق مشروع هائل للبنية التحتية وإنشاء عشرات المدن الجديدة وآلاف الكيلو مترات للطرق الجديدة والكباري والجسور والمحاور.

وشدد عضو النواب على أن الزراعة المصرية شهدت كذلك طفرة غير مسبوقة، بإضافة قرابة 4 ملايين فدان للمساحة المنزرعة ومشروعات عملاقة ضخمة منها مستقبل مصر الزراعي وتوشكي وغيرها.

واختتم الكمار على أن 10 سنوات مرت على الوطن في أمن واستقرار رغم كل التحديات، وهناك تطلع للفترة الرئاسية المقبلة، وستكون الأهم لحصد ثمار كل ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية.

نائب: الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن السنوات الأخيرة شهدت ولا زالت طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، وكان الملف الاقتصادي والاستثماري نصيبا كبيرا من الاهتمام الدولة على مدار هذه الفترة، ولعل صفقة رأس الحكمة واحدة من أهم الصفقات الاستثمارية في تاريخ مصر، مضيفا أن مصر تبدأ مرحلة جديدة مع الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، والجميع يثق أنها تحمل الخير لمصر في كافة المجالات.

أضاف "محسب"، لـ "الدستور"، أن شهادة مؤسسات الائتمان الدولية والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي مؤخرا، كانت بمثابة شهادة نجاح للمنظومة الاقتصادية المصرية التي وضع أسسها الرئيس السيسي، رغم الكثير من التحديات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين سواء الأجنبي أو المحلي وذلك لدعم ملف الاستثمارات، خاصة أن مصر تمتلك مقومات تجعلها رائدة في ملف الاستثمار، سواء من خلال مدن جديدة ومنظومة طرق وشبكة نقل وطرق ذكية تربط جميع محافظات الجمهورية.

وأشار عضو النواب أن مصر يمكنها وضع خطط استثمارية واضحة تقوم على تحقيق الأولويات الأساسية التي تقود إلى عائدات تنعكس بشكل مباشر على التنمية البشرية، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا أن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التي يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، مؤكدًا أن مصر لديها أيد عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التي تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم.