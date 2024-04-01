الإثنين 01 أبريل 2024
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حوادث

المستشارة هايدي الفضالي: واثقون في استكمال الرئيس السيسي خطته لتمكين المرأة

المستشارة هايدي الفضالي
المستشارة هايدي الفضالي

قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيسة محكمة الجنح والأسرة سابقا، إنها واثقة من قدرة الرئيس السيسي خلال الولاية الجديدة، على استكمال مسيرة تمكين المرأة بالوظائف القيادية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": انا من أول القاضيات التي تولت الشق الجنائي في عهد الرئيس، ونحن نأمل في زيادة عدد السيدات لأنهم اثبتوا جدارة في العمل والمسؤولية ولديهم  قوه فكرية رائعة، فأصبحنا نشاهد تطور ملموس ولدينا امل كبير في أن يزداد هذا التطور في ولاية سيادة الرئيس الجديدة.

واضافت: «نحتاج في الولاية الجديدة عدة متطلبات هامة أولها الإهتمام بوضع وتعديل بعض المواد في المسائل الجنائية، والإهتمام بكارثة الذكاء الإصطناعي وتفعيل أكتر لقضايا الإنترنت، فأصبحت مشاكل الإنترنت منتشرة بكثرة في هذه الآونة والمقصود  بتفعيل  قضايا الإنترنت هو وضع توصيات للتعامل مع هذه القضايا بحزم وشدة وتطبيق عقوبات رادعة عليها فنجد في هذه الفترة سهولة قذف الأشخاص والتنمر عليهم  في السوشيال وكذلك برامج  تركيب الصور والتشهير بصاحبها ، كذلك عمل دورات مكثفة للقضاه لكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا .

واختتمت: نحتاج لتفعيل تعديلات قانون الأسرة التي نطالب بها منذ فترة طويلة، فالطفل والأب لديهم الكثير من الحقوق المهدرة منها  إلغاء قانون الرؤية وتفعيل الإستضافة  في منزل والده ، فمن الصعب أن يشاهد الابن والده في نادي أو مركز شباب، كذلك يحتاج الأب الأرمل نقل الحضانة له  مباشرا بعد وفاه الأم ، وذلك وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000.

المستشارة هايدي الفضالي محكمة الجنح الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية جديدة

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