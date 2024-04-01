د.البيلاوي: مصر شهدت معجزات في عهد السيسي "لا ينكرها إلا جاحد"

قال د.حسن البيلاوي، الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، إن الرئيس السيسي استطاع ببطولة فائقة إنقاذ مصر من حكم الإخوان الأسود وقاد بحكمة بالغة ثورة المصريين في 30 يونيو 2013.

أضاف البيلاوي، لـ"الدستور":"أنقذ الرئيس السيسي البلاد وأنجزت مصر في عهده معجزات تنموية لا ينكرها إلا جاحد، إلا أن السؤال القائم الآن إذا كانت مصر قد أستطاعت مصر أن تنهى حكم الإخوان الأسود فهل أنتهى حكم الإخوان وأنتهت سمومهم؟؛ الجواب بالسلب لأنهم مازالوا قابعين في المؤسسات ينفثون سمومهم..فتاويهم الظلامية الماضيوة المدثرة بالدين، ودعمهم لفكر الإرهاب الأسود. والإرهاب ليس جديد عليهم منذ تأسيس جماعاتهم الظلامية الأصولية عام 1928.

وتابع، الآن؛ وأنا أوجه كلمتى وأمنيتي إلى سيادة الرئيس، أصبح حماية منجازاتنا العظيمة التي تمت طوال السنوات العشر الماضية هو الواجب الأول، ولكن السؤال كيف؟.. الجواب في رائيي أتطلع إلي ثقافة قادمة يقودها الرئيس السيسي بتأسيس ثورة في نشر التنوير، وتأسيس تيار التنوير، وهذا التيار يكون علامة جديدة في عصر الرئيس السيسي بل في تاريخ مصر كلها.. عصر التنوير لأول مرة في تاريخ مصر.

واستطرد "التنوير يا سيادة الرئيس ينعم فيه المواطنون بإعمال العقل، ووعي الجماهير واستناراتهم هي الضمان الحقيقي والحامي الحقيقي لكل إنجازاتنا بل ولكل المستقبل الذى نرنو إليه ونتطلع إلي تحقيقه معك.

وأختتم تصريحاته، طريقنا إلي التنوير عبر تجديد الخطاب الديني، والقضاء علي الفكر الأصولي المتدثر بالدين، والقابع في مؤسساتنا التعليمية والثقافية والإنتاجية ومنتشر للأسف، ولا يجب أن نتغاطي الطرف عنه، خاصة وأنه يؤسس لمثل التنوير؛ والتي تتمثل في العقل والعلم والإنسانية والعلمانية والتقدم، واستمرار مسيرة التقدم علي مسار حضارة تتقدم من حولنا يجب أن لا نغيب عنها، لا يا سيادة الرئيس لا يقوم بحماية منجزاتنا، ولا يقوم بمؤازة التقدم إلا جماهير توطد فيها التنوير وأعملت العقل.. الجماهير هي الحماية الحقيقية.. أرجو من السيد الرئيس أن تكون الفترة القادمة هي تأسيس عصر التنوير التاريخي لأول مرة في مصر كي يستمر تيار التقدم في مصر ولا يكون صعودًا وهبوطًا كما هو تاريخنا.