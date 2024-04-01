الإثنين 01 أبريل 2024
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المفتى: شهر رمضان فرصة عظيمة لتزكية الإنسان بالأخلاق الحميدة (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شهر رمضان الكريم هو فرصة عظيمة لتزكية الإنسان بالأخلاق الحميدة، وهو فرصة للتدريب على هذه الأخلاق الحميدة.

وأضاف علام، خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه بعد انتهاء شهر رمضان الكريم ستكون هذه الأخلاق سجية للنفس وطبيعة تلتزم بها هذه النفس طوال العام، فالعبادة إذا أديت بالإخلاص، لا بد وأن تؤتي ثمارها، وأن يكون لها الأثر الكبير في بناء الإنسان الفاعل في المجتمع، ولذلك، سترى أن هذا الإنسان يدفع عن المجتمع المفاسد والشر، ويجلب لهذا المجتمع المصالح والخير.

وأشار إلى أن هذا المعنى هو من أرقى ما يجب أن نخرج به من شهر رمضان المبارك، بل هو مقصد الصوم وغايته، بقوله تعالى: "لعلكم تتقون"، ولا شك أن حسن الخلق إنما هو مندرج أيضًا في أمر التقوى.

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