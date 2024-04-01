رسائل الرياضيين للرئيس السيسي.. طه إسماعيل: "استمرار دعم الرياضة المصرية"

«أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ولايته الثالثة، بالمحافظة على ما حققه خلال السنوات الماضية من ازدهار في كافة المجالات وتحديدًا على الصعيد الرياضي»، هذا ما أكده طه إسماعيل المحلل الرياضى الكبير ونجم الأهلى السابق، لافتا إلى أن الولاية الأولى والثانية للرئيس السيسى شهدت مصر، تطورًا كبيرا على كافة المستويات وخاصا الجانب الرياضى، من خلال إحداث نقله نوعيه فى المنشأت الرياضية، وبناء مدن رياضية جديدة، على غرار المدينة الأولمبية للالعاب الرياضية بالعاصمة الإدارية.

وتابع: باتت مصر خلال فترتى الرئيس الاولى والثانية أهم وأكبر دولة أفريقية لديها بنية تحتية رياضية على أعلى المستويات، وهذا ما نتمنى استمراره خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر القيادة السياسية فى القيادة تقديم مزيد من الدعم للرياضة المصرية، وأن ينعكس ذلك في المرحلة المقبلة على جميع المنتخبات والفرق المصرية في مختلف الألعاب، وتحصد المنتخبات والفرق المصرية ثمار هذا الدعم غير المحدود.

وتشهد الجلسة البرلمانية غدًا الثلاثاء، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يصل موكب الرئيس إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وسط عروض جوية في السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر، احتفالًا بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وعقب وصول موكب رئيس الجمهورية لمقر مجلس النواب يكون في استقباله كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنائب أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام وعقب الاستقبال يقوم حرس الشرف بأداء النشيد الوطني.