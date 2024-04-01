الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسائل الرياضيين للرئيس السيسي.. طه إسماعيل: "استمرار دعم الرياضة المصرية"

طه اسماعيل
طه اسماعيل

«أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ولايته الثالثة، بالمحافظة على ما حققه خلال السنوات الماضية من ازدهار في كافة المجالات وتحديدًا على الصعيد الرياضي»، هذا ما أكده طه إسماعيل المحلل الرياضى الكبير ونجم الأهلى السابق، لافتا إلى أن الولاية الأولى والثانية للرئيس السيسى شهدت مصر، تطورًا كبيرا على كافة المستويات وخاصا الجانب الرياضى، من خلال إحداث نقله نوعيه فى المنشأت الرياضية، وبناء مدن رياضية جديدة، على غرار المدينة الأولمبية للالعاب الرياضية بالعاصمة الإدارية. 

وتابع: باتت مصر خلال فترتى الرئيس الاولى والثانية أهم وأكبر دولة أفريقية لديها بنية تحتية رياضية على أعلى المستويات، وهذا ما نتمنى استمراره خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر القيادة السياسية فى القيادة تقديم مزيد من الدعم للرياضة المصرية، وأن ينعكس ذلك في المرحلة المقبلة على جميع المنتخبات والفرق المصرية في مختلف الألعاب، وتحصد المنتخبات والفرق المصرية ثمار هذا الدعم غير المحدود.

وتشهد الجلسة البرلمانية غدًا الثلاثاء، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يصل موكب الرئيس إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وسط عروض جوية في السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر، احتفالًا بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وعقب وصول موكب رئيس الجمهورية لمقر مجلس النواب يكون في استقباله كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنائب أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام وعقب الاستقبال يقوم حرس الشرف بأداء النشيد الوطني.

طه اسماعيل المحلل الرياضى الكبير الجلسة البرلمانية أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أعضاء مجلس النواب مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل| بعد إجراء عملية فتق.. مكتب نتنياهو يوضح آخر تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"