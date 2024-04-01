الإثنين 01 أبريل 2024
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مصر

تبدأ اليوم| موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي أبريل 2024 وطرق الدفع

الغاز
الغاز

يتساءل قطاع كبير من المصريين من مستفيدي توصيل الغاز المنزلي عن موعد وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024، لسدادها في الموعد قبل توقيع غرامات أو تعليق خدمة توصيل الغاز المنزلي التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي أبريل 2024 

يبدأ اليوم الإثنين الأول من شهر أبريل ٢٠٢٤، شركة "بتروتريد" لخدمات البترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر أبريل ٢٠٢٤ وحتى ٢٧ أبريل ٢٠٢٤.

تسجيل قراء عدد الغاز المنزلي أبريل 2024

أوضحت شركة بترويد في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونيا يأتي ضمن تطبيق برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي، بهدف تسهيل الخدمات المقدمة لعملاء الشركة الذين يستخدمون الغاز الطبيعي، وذلك لتوفير الوقت والجهد لهؤلاء العملاء.

وأشارت بتروتريد إلى توفيرها 14 طريقة إلكترونية متنوعة يمكن لعملاء الشركة استخدامها لتسجيل القراءة الشهرية أو دفع فواتير الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر مارس

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من بتروتريد أونلاين

الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز المنزلي بشركة بتروتريد لشهر مارس

سجل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر  أبريل 2024

يمكن لعملاء شركة بتروتريد تسجيل قراءة عدادات الغاز الخاصة بهم عبر الرابط التالي: "هنا".

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل 2024

يمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع شركة الغاز "بتروتريد" من هنـــــــــــا.

- اختيار خيار "استعلام عن فاتورة الغاز".

- إدخال رقم المشترك، والذي يشمل "رقم الشقة والعمارة، البلوك، القطاع، المنطقة والمحافظة، ورقم العداد بشكل صحيح".

- النقر على "إدخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير" لعرض الفاتورة.

 طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024

الشركة تُوفِّر عدة طرق لدفع فواتير الغاز، سواء بالطرق التقليدية من خلال المحصلين الرسميين أو من خلال 14 طريقة دفع إلكترونية:

1. الفروع المميكنة التي تُقدِّم خدمات الدفع وقراءة الغاز على مدار الـ 24 ساعة طوال الأسبوع.

2. منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مثل مصاري، فوري، بي، خدماتي، ضامن، وأمان.

3. الموقع الإلكتروني للشركة.

4. تسجيل القراءة لمحصل الشركة ودفع الفاتورة على الفور عبر ماكينة POS في المناطق التي تتوفر فيها هذه الخدمة.

5. مكاتب البريد المصري.

6. ماكينات الصرف الآلي لبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد وبنك مصر.

7. الاتصال على الرقم المختصر 17169 من أي هاتف محمول أو هاتف أرضي.

8. خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الهاتف على 09000727 من الهاتف الأرضي و5727 من الهاتف المحمول.

9. المحافظ الإلكترونية.

10. تطبيق موبايل ماي فوري.

11. تطبيق موبايل جوميا.

12. زيارة أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية في الوزارات والكومباوندات والنوادي الرياضية والمصالح الحكومية.

13. الاتصال برقم التليفون الأرضي المخصص لكل فرع.

14. الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
إقرأ أيضًا: طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز من شركة بتروتريد

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