محافظ أسيوط: استمرار فعاليات مراكز التوعية بأهمية الصحة الإنجابية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وخصائص السكان، ومراعاة احتياجاتهم المختلفة، وزيادة الوعي بالقضايا المجتمعية تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030م، وذلك من خلال تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مشيرًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للحد من الزيادة السكانية غير المبررة، والتي تؤثر سلبًا على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيقها بكل القطاعات الخدمية والتنموية.

وأوضح أهمية التثقيف والتوعية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشء في القضايا السكانية، وأهمية تنظيم الأسرة.



كسب التأييد لقضايا السكان وتحسين الوضع السكاني



وفي هذا الإطار تم تنظيم عدد من الندوات واللقاءات بمراكز (القوصية، منفلوط، ديروط) لفئات مجتمعية مختلفة بهدف كسب التأييد لقضايا السكان وتحسين الوضع السكاني بالمحافظة والتوعية بخطورة الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.



وذلك تنفيذًا لتوصيات المجلس الإقليمي للسكان برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وذلك بمشاركة محمد عبده مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومدير وحدة السكان بالمركز، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومدير وحدة السكان بالمركز، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومدير وحدة السكان بالمركز.



يأتي هذا فضلًا عن أمسية رمضانية بمركز شباب علوان بحضور عبداللطيف فضالة نائب رئيس المركز وفتحي صلاح عامر عضو المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية بإسكندرية التحرير بالتعاون والتنسيق بين الجهات مسئول التوعية المجتمعية بالمحافظة ومسئول وحدة السكان وبمشاركة مسئولي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتلك المراكز والجهات الشريكة المعنية في هذا الشأن، وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

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