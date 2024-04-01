"حُماة الوطن" بالإسكندرية يدشن مبادرة "أمان الأسرة المصرية"

دشن حزب حُماة الوطن بالإسكندرية مبادرة بعنوان "أمان الأسرة المصرية.. أمان واستقرار الدولة المصرية.. تمكين.. تدريب.. توعية" بمقر الحزب بمنطقة سموحة شرق المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية الحزب لمساندة الدولة في دعم الأسر وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار.

المبادرة استكمال لجهود الدولة الحثيثة لتعزيز دور الأسر

وأكد اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، أن المبادرة تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية الحثيثة لتعزيز دور الأسر في بناء المجتمع ليكون كل فرد في المجتمع منتجا مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للدولة، مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق تمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، مثل سنغافورة والصين والهند، التي حققت نجاحات كبيرة في مجال تمكين الأسر وتعزيز دورها في بناء المجتمع، من خلال تدريبهم على الصناعات والحرف اليدوية البسيطة والتي كانت الركيزة الأساسية لنهضتها الاقتصادية.

الرئيس السيسي يحرص على دعم المشروعات الصغيرة وتحسين معيشة المواطنين

وقال محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ أن تولى قيادة الدولة وهو حريص على دعم المشروعات الصغيرة وتحسين معيشة المواطنين وذلك يظهر جليًا من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الأسر والشباب والمرأة اقتصاديًا من خلال تدريبهم على مهارات الحرف اليدوية، لخلق فرص عمل جديد للشباب وتوفير برامج تمويل خاصة للمشروعات الصغيرة تكون ميسرة لأصحابها.

وأضاف الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن المبادرة تأتي إيمانًا من الحزب بأهمية الأسرة المصرية ودورها في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار للدولة، مضيفًا أن الحزب حريص على دعم ومساندة الدولة في ملف دعم الأسرة المصرية لأهميته لكونه يمثل رافدا هاما للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، وذلك من خلال تعليم الحرف اليدوية للأسر، وتحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع، بارتفاع معدلات مشاركة الأسر في الأنشطة الاقتصادية، وخفض معدلات الفقر لتحقيق المزيد من التقدم في مجال تمكين الأسر وتعزيز دورها في بناء المجتمع.

تدريب الشباب والسيدات على الحرف اليدوية

وأكد محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين أمانة التنظيم بالحزب، أن المبادرة من المقرر تعميمها على مستوى الأمانات الجغرافية المختلفة في الحزب وسيتم تدريب الشباب والرجال والنساء بكل منطقة على الصناعات والحرف اليدوية التي من الممكن تنفيذها بالمنزل، فضلا عن مساهمة الحزب في تنظيم معارض متخصصة لتسويق المنتجات، وتحقيق نماذج متكاملة اقتصاديا تبدأ بالتدريب والتشغيل وتنتهي بالتسويق.

وأضاف عسكر أن المبادرة تستهدف تعليم وتمكين ألف أسرة خلال العام الأول من المبادرة ومضاعفة العدد بنظام الشبكة العنقودية بتحول كل متدرب إلى منتج ثم مدرب يقوم بتدريب الآخرين.

تحقيق التنمية الشاملة للأسر اقتصاديًا واجتماعيًا

بينما أكدت الدكتورة مروة حافظ الأمين العام المساعد بالحزب، أن المبادرة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة للأسر سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا فضلًا عن التوعية الصحية النفسية للأفراد، بمشاركة مجموعة متخصصة من المحاضرين في مجال الصحة النفسية منهم الدكتورة نشوى خميس المحاضر بكليات التربية بجامعتي الإسكندرية وعين شمس، والدكتورة فاتن الصاوي إخصائي نفسي إكلينيكي والمحاضر في جامعة عين شمس، ومجموعة كبيرة من المدربات في مختلف الحرف اليدوية منهم مدربات من محاربات مرض السرطان الذين تمكنوا من إقامة مشروعات صغيرة بالاعتماد على الحرف اليدوية من المنزل وتسويقها.

وأضافت حافظ أن المبادرة تستهدف تعزيز دور الأسر لبناء المجتمع، والتشجيع على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحقيق التمكين الشامل للأسر من خلال دعم المرأة ومساندتها للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، فضلا عن حماية الطفل من خلال نشر الوعي حول حقوق الطفل، وسبل حمايته من مختلف المخاطر، مثل العنف والتنمر والاستغلال، وتعزيز القيم الإيجابية ومنها التسامح والاحترام والتعاون، ونشر الوعي حول أهمية الحوار والنقاش في حل المشكلات.

وشهد تدشين المبادرة تنظيم ورشة عمل قدمتها منال العروس حول تصنيع الشموع استعرضت خلالها أنواع الشمع وكيفية تصنيعه وأساليبه والأخطاء الشائعة في التصنيع والتغليف والتقديم وكيفية الحصول على المواد الخام، وكيفية التسويق.

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